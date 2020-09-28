港股開高走高 升逾百點 11:002020/09/28 工商 黃欣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美股上25日表現良好，帶動香港恒生指數28日開高走高。恒指28日開高48點，報23,284點，一度升幅回落至僅升14點，來到23,250點，之後再度轉而升高。截至10時30分，恒指升172.75點，報23,408.17點，漲幅0.74％。 國企指數開高43點，現升61.86點，報9,364.45點，漲幅0.66％。 (工商 ) #開高走高 #漲幅 #恒指 #美股 #表現良好 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 美股科技股反彈 台股早盤開高走高 09:382020/09/28 財經 《國際金融》佩洛西加持 美股期貨小升 08:522020/09/28 財經 恒大爆雷 國內基金曝險450億 04:102020/09/28 財經要聞 陸迎十一長假 中概股吃香喝辣 04:102020/09/28 證券．權證 法人：賣壓告一段落 節前盤勢 回穩整理 04:102020/09/28 財經要聞 《期貨》三大期指全面開高 10月台指期漲97點 09:092020/09/28 財經 德國電信走自己的路 04:102020/09/28 論壇廣場 巴菲特減持DaVita股份 09:382020/09/28 財經 陸8月經濟數據報喜 深証中小ETF後市可期 04:102020/09/28 投資理財 5G＋雲端 亞洲科技基金來電 04:102020/09/28 投資理財 財經熱門新聞 悲劇！慘賠百萬被抬出場 老手驚爆下波逃命時機 - 財經 斷貨前 台積電趕多少晶片給華為？答案很嚇人 - 財經 美國也搞政府補貼 明年擬砸1500億助英特爾追擊台積電 - 即時 Tiktok收購案破局 川普搞得鬼？ 微軟CEO驚吐內幕 - 財經 恒大爆雷 國內基金曝險450億 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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