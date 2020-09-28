美股上25日表現良好，帶動香港恒生指數28日開高走高。恒指28日開高48點，報23,284點，一度升幅回落至僅升14點，來到23,250點，之後再度轉而升高。截至10時30分，恒指升172.75點，報23,408.17點，漲幅0.74％。

國企指數開高43點，現升61.86點，報9,364.45點，漲幅0.66％。

(工商 )