豐興調降廢鋼、鋼筋價格 每公噸降300至400元 11:012020/09/28 工商 林憲祥 、高雄 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 受到國際廢鋼原料價格回跌影響，豐興（2015）28日宣布，調降本週廢鋼和鋼筋產品價格，依序每公噸降300和400元，其中廢鋼若含上週每公噸降300元，累計降600元，至於型鋼產品則維持平盤。 豐興調降價格後，廢鋼每公噸收購牌價為7,100元，鋼筋每公噸牌價為15,300元，型鋼每公噸牌價維持20,100元。 (工商 ) #豐興 #調降 #廢鋼 #每公噸降 #依序 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 短線偏空 達人選強棒反攻 04:102020/09/27 產業特刊 這檔TDR股1元炒到78元 老謝：沒知識也要有常識 10:182020/09/26 財經 中鋼協：經濟快速復甦帶動鋼鐵需求顯著增長 03:492020/09/27 兩岸 鑿井、增維護費 竹縣盼改善豆子埔溪 04:102020/09/28 地方新聞 離岸風電概念股 工程升溫 中鋼、新光鋼營運帶勁 04:102020/09/28 證券．權證 北市危老重建時程獎勵逐年遞減「把握申請」 10:002020/09/27 區域情報-台北 全球9疫苗進三期試驗 陸占4家 04:102020/09/26 生活新聞 中鴻10月盤價出爐 連四漲 04:102020/09/25 證券．權證 迎VoLTE 行動接續費四年降三成 04:102020/09/28 產業．科技 亞鄰最低價限制 汽油持平、柴油降價0.1元 14:282020/09/27 生活 財經熱門新聞 悲劇！慘賠百萬被抬出場 老手驚爆下波逃命時機 - 財經 恒大爆雷 國內基金曝險450億 - 財經要聞 - 工商時報 斷貨前 台積電趕多少晶片給華為？答案很嚇人 - 財經 要第二個華為死？遭川普封殺 中芯回應了 - 財經 中芯遇難 晶圓三雄迎急單 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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