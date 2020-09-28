受到國際廢鋼原料價格回跌影響，豐興（2015）28日宣布，調降本週廢鋼和鋼筋產品價格，依序每公噸降300和400元，其中廢鋼若含上週每公噸降300元，累計降600元，至於型鋼產品則維持平盤。

豐興調降價格後，廢鋼每公噸收購牌價為7,100元，鋼筋每公噸牌價為15,300元，型鋼每公噸牌價維持20,100元。

(工商 )