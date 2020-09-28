高雄巿議會議長曾麗燕（右）28日出席「市政新格局、港都新治理」論壇。（曹明正攝）

「市政新格局、港都新治理」論壇28日在高雄巿議會舉行，議長曾麗燕致詞時推崇前巿長韓國瑜在任1年多，讓高雄成為全台焦點，反觀陳其邁上台後，高雄「似乎安靜多了」，期盼陳巿長站在城巿制高點，千萬別讓巿民失望。

曾麗燕在論壇開幕致詞指出，過去近2年來，高雄成為全國最矚目的城市，甚至備受世界關注，城市發展也在此階段發生關鍵性的改變。

她說，城市建設與發展受到城市治理人的影響，並且容易被治理人的政治立場所左右，但是，人民力量最偉大，政治人物應該在「市民優先」前提下，打造城市最急迫的建設，推動市民最需要的市政。

曾麗燕強調，前市長韓國瑜在1年多的執政期間，打開高雄過去被限制的視野及對城市的想像空間，讓高雄成為全台焦點；光輝燦爛的城市需要無限的想像，韓市長做到了，然而，陳其邁市長上任後，高雄似乎「安靜」多了。

城市格局與城市治理人的氣度有關，曾議長期盼陳市長站在城市的制高點，滿足大多市民需求，以百年需求與想像，擘劃城市未來，千萬不要讓市民失望。

她提到，高雄擁有全台最優良的地理位置和環境，海陸空交通樞紐讓高雄居不敗地位，但高雄沒有善用領先優勢，縣市合併10年裡，高雄從全台第2大城市退居為老3，人口負成長，產業轉型停滯不前，年輕人就業機會有限，這些瓶頸有待城市治理人一一克服。

曾麗燕以議會的立場指出，凡有利於城市進步與市民福祉，議會不分政黨，全力支持，凡損及城市建設及市民福利者，議會寸步也不退讓。期盼產、官、學及民間社團透過論壇，群策群力，提供智慧與建言，為市政把脈，讓高雄未來能接上世界跳躍的脈動，跟上國際進步的腳步，更讓高雄愈來愈美好。

(中時 )