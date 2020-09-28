5G相關需求強勁，且蘋果iPhone新機拉貨逐漸進入高峰，PCB廠—華通(2313)、臻鼎-KY(4958)、鑽針廠—尖點(8021)第4季營運可望優於第3季，且因今年第1季基期低，預估明年第1季也將優於今年同期，隨著5G、Mini-LED相關新產品佈局發酵，臻鼎-KY及尖點樂觀看待未來營運，兩家公司均預期，如無意外，明年業績也會比今年好。

受到全球新冠肺炎疫情延燒，以及中美貿易衝突難解、供應鏈生產移轉調整等因素影響，蘋果今年iPhone新機較往年延後，連帶使得蘋果供應商營運高峰隨之遞延，日系外資報告調高iPhone第4季的產量，由6800萬支提高至8100萬支，季增70%，年成長14%，其中6.67英吋新機維持1200萬支，6.06英吋及5.42英吋兩款新機預估量分別從2800萬支提升至3700萬支，以及1100萬支到1400萬支，亦預估，2021年第1季iPhone產量將達5600萬支，季減31%，但年成長44%，在蘋果新機拉貨啟動下，今年以來業績逐季成長的華通、臻鼎-KY及尖點也樂觀看待今年下半年及明年第1季營運。

受惠於傳統旺季來臨及新產品開始出貨，臻鼎-KY 8月合併營收103.1億元，月增1.15%，為今年以來單月新高，累計1到8月合併營收為645.05億元，較去年同期增加約1.29%。

為因應客戶需求，臻鼎-KY持續進行淮安、秦皇島及深圳的一廠及二廠軟硬板產線擴產，其中淮安廠除軟板產線外，亦將擴增Mini LED、車用與伺服器等硬板產線，深圳二廠也將擴產HDI及IC載板等；至於後段組裝為主的印度廠也將於今年第4季量產。

臻鼎-KY去年資本支出約160億元，預估今年資本支出將上看200億元。

臻鼎-KY表示，今年營運可望延續往年趨勢逐季成長，第4季是全年業績高峰，下半年業績會比上半年及去年同期好，今年業績可望比去年好。

客戶新品拉貨加速，華通8月合併營收上揚至56.5億元，月增11.31%，為去年11月以後單月新高，累計前8月合併營收為362.37億元，年成長10.13%，由於華通接單及應變能力在近幾年明顯提升，且5G發展趨勢帶動智慧型手機產品往高階設計需求不變，讓華通審慎樂觀看待第3季營運。

華通表示，整體市場經濟雖然受到疫情、貿易戰、地緣政治風險等的多重因素影響，但目前客戶拉貨正常，沒有看到什麼太負面的狀況，預估第3季營收有望逐月成長，第4季有機會是今年營運的高峰，下半年業績會比上半年好。

5G相關應用激增，PCB廠產品升級，帶動尖點5G系列鑽針產品出貨穩定放量，尖點預估，5G系列鑽針產品佔營收比重可望達10%，5G系列產品亦成為尖點業績成長新推手。

受惠於5G及ABF等客戶訂單強勁，且車用及手機需求增加，尖點業績自第3季重回成長軌道，8月合併營收為2.65億元，較上月成長1.8%，年成長4.9%，累計前8月合併營收為18.59億元，年減4.2%。

目前尖點鑽針產能利用率維持85%至90%間，鑽孔約80%，刀具稼動率亦拉升至50%左右，尖點表示，依過往經驗，第3季營收有機會逐月成長，可望較上季及去年同期成長，目前減虧效益已呈現於獲利表現上，由於毛利率提升，獲利可望同步成長；目前5G、車用及手機客戶訂單狀況不錯，第4季業績可望比第3季好，下半年毛利率也會比上半年好，明年業績亦會比今年好。

由於客戶訂單強勁，尖點持續進行製程去瓶頸化，今年已增加約10%的產能，尖點也在台灣樹林廠區增設鍍膜產線，以因應客戶需求。

(時報資訊)