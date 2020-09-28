國際廢鋼原料價格走跌，鋼筋大廠豐興(2015)本周盤價開平低盤，其中，廢鋼收購價再跌300元，鋼筋產品價格跟跌每公噸400元，型鋼則是平盤。

國際廢鋼原料價格於本月中起由漲轉跌，豐興上周已於周間變盤，24日起調降廢鋼盤價，每噸降300元，本周再跌300元，累計兩周來共降每公噸600元；鋼筋價格跟進降價，本周調降400元，一改七月中旬以來的平高盤走勢。

回顧上周，豐興21日開出上周的盤價為全面持平，鋼筋、廢鋼與型鋼產品維持平盤。但因日本廢鋼原料價格明顯走跌，加上鋼廠廢鋼量庫存充足，因此，豐興24日決議先行調降廢鋼價。每噸降300元後，收購價為7600元。

本周廢鋼續降300元後，收購價再降為7300元。鋼筋本周跟跌400元，鋼筋成為每噸1.53萬元。型鋼每公噸基價則維持2萬100元。

國際原料行情方面，日本H2廢鋼報價下跌15美元至280美元；美國貨櫃廢鋼報價下跌2美元至278美元。澳洲鐵礦砂由125.2美元下跌至116.05美元。

(時報資訊)