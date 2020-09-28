三星電子在第三季(7~9月)預期將達成強勁營收表現；雖然記憶體價格下跌，主力的半導體事業將依然堅實；而疫情影響下，行動和家庭應用產品銷售將飆升。

據韓聯社旗下金融數據公司收集17家經紀公司的調查顯示，三星電子第三季營收預計為63.95兆韓元(約545億美元)，年增3.1%，營業利益估年增33.7%，來到10.4兆韓元。三星曾在2018年第四季達到10.8兆韓元的創紀錄營業利益，今年第三季將逼近該表現。

與前一個季度比較，三星電子第三季營收增加20.7%，營業利益增加27.6%。

分析師在過去數周紛上調三星營收展望，認為儘管記憶體價格下跌，晶片業務銷售不至於遭受巨幅跌落。另外來自華為的急單則明顯地協助三星晶片業務維持強勢。分析師預期第三季晶片業務將報出5兆韓元的營業利益。

DRAM和NAND快閃記憶體預期按季分別成長3%和12%，優於原先預期，Hana金融投資分析師指出。

分析師亦預期三星第三季在晶圓代工業務將錄得成長。三星近期分別從高通和輝達獲得最新晶片製造訂單。

在行動部門上，分析師預期其第三季營業利益將為4兆韓元，將遠高於第二季的1.95億韓元。

三星Galaxy系列手機預期在第三季銷售800萬支，將較第二季大增50%；平板將銷售100萬個，季增45%。

(時報資訊)