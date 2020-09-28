國3安坑隧道內5車追撞 1人輕傷送醫 11:082020/09/28 中時 葉書宏 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國道3號北上32.7公里、安坑隧道內今（28日）上午9時許，傳出5車追撞車禍，車禍事故已經排除。（翻攝照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國道3號北上32.7公里、安坑隧道內今（28日）上午9時許，傳出5車追撞車禍，警消獲報到場，僅有26歲高姓男子身體不適，送往板橋亞東醫院急救，並無大礙，車禍事故占據外側車道，警方派員在場疏導交通，約1小時後車禍排除，詳細原因仍待進一步釐清。 (中時 ) #車禍 #安坑 #隧道 #追撞 #外側車道 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 大貨車追撞拖吊車 新北台64線7車連撞4人受傷 11:352020/09/27 社會 紅繩緊繫 澄清湖驚見男女浮屍 04:102020/09/28 社會新聞 雪隧龜速車號 將上電子看板 04:102020/09/27 生活新聞 新聞早班車》王毅下月訪日 可望會晤菅義偉 06:302020/09/28 政治 蘇澳漁船 釣島海域遭日艦衝撞 04:102020/09/28 政治要聞 「謀殺等級」路肩超車撞翻重機 水產行嗆「不讓路」網爆怒圍剿 08:572020/09/28 社會 貼心家品3C小物 防護更升級 04:102020/09/28 時尚消費 青安年底落日 續辦聲浪高 04:102020/09/28 財經焦點 科技股回檔 無礙中長期多頭 04:102020/09/28 投資理財 5G＋雲端 亞洲科技基金來電 04:102020/09/28 投資理財 社會熱門新聞 「謀殺等級」路肩超車撞翻重機 水產行嗆「不讓路」網爆怒圍剿 - 社會 日本女星IG曬「遊台灣照」 背後街景讓網友吵翻：丟臉 - 社會 監理站路考慘摔女身分曝光！妙齡女軍人借車補考駕照 - 社會 清大博士生前收入曝光 校內師生震驚：不可能找不到工作 - 社會 清大博士輕生悲歌 網掀「土、洋博士差異」引共鳴 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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