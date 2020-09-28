國道3號北上32.7公里、安坑隧道內今（28日）上午9時許，傳出5車追撞車禍，警消獲報到場，僅有26歲高姓男子身體不適，送往板橋亞東醫院急救，並無大礙，車禍事故占據外側車道，警方派員在場疏導交通，約1小時後車禍排除，詳細原因仍待進一步釐清。

(中時 )