台中「大黑馬」！縣市競爭力大車拚 進步幅度六都第一 11:112020/09/28 中時 盧金足 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台中市長盧秀燕表示，謝謝市府團隊在施政上的努力，百尺竿頭更進一步，市府將持續努力，再創佳績。（盧金足攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 《遠見》公布縣市總體競爭力，台中市總排名全台第4，進步幅度六都第一，其中，教育與文化排名全台第2，經濟與就業全台第4，醫療衛生全台第4，治安全台第5，對此，台中市長盧秀燕28日表示，百尺竿頭更進一步，我們會繼續努力。 盧秀燕上午在出席「AI大數據X智慧城市治理」簽訂備忘錄會後受訪指出，去年《遠見》縣市總體競爭力評比，台中在22個縣市中排名第8名，今年成績進步到第4名，進步幅度六都之最，感謝台中的優秀市民，也謝謝市府團隊在施政上的努力，百尺竿頭更進一步，市府將持續努力，再創佳績。 (中時 ) #遠見 #縣市競爭力 #台中市 #盧秀燕 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 閎康 榮登快速成長百強企業 04:102020/09/28 投資理財 選情緊繃 搗毀「救國日報社」 04:102020/09/28 兩岸藝文 先天優勢 台廠IC載板領先 04:102020/09/28 產業．科技 不排除退出 6都市長聯合聲明促更正 04:102020/09/28 兩岸要聞 中信盃黑豹旗棒賽 10月開打 04:102020/09/28 金融．稅務 中山73看電影 散步老台中 04:102020/09/28 生活新聞 台中敬老月 持愛心卡享624家優惠 04:102020/09/28 地方新聞 櫃買推公司治理與企業誠信 04:102020/09/28 證券．權證 台中商圈好康 用三倍券賺更多 04:102020/09/28 生活新聞 繞過美元結算 人幣國際化再加速 04:102020/09/28 產業財經 政治熱門新聞 陳其邁取消韓國瑜政策「愛情摩天輪」 高雄市民竟這樣說 - 政治 台海開戰 網曝「這群人一定最早投降」：會叫的狗不會咬人 - 政治 中國人不打中國人！他曝「大陸武統關鍵」嘆：中華兒女如何反對 - 政治 兩岸緊張這份民調「超荒謬」 陳鳳馨：美國人臉都綠了 - 政治 兩岸戰機空中頻頻遭遇會擦槍走火嗎？軍事專家斷言 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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