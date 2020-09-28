《遠見》公布縣市總體競爭力，台中市總排名全台第4，進步幅度六都第一，其中，教育與文化排名全台第2，經濟與就業全台第4，醫療衛生全台第4，治安全台第5，對此，台中市長盧秀燕28日表示，百尺竿頭更進一步，我們會繼續努力。

盧秀燕上午在出席「AI大數據X智慧城市治理」簽訂備忘錄會後受訪指出，去年《遠見》縣市總體競爭力評比，台中在22個縣市中排名第8名，今年成績進步到第4名，進步幅度六都之最，感謝台中的優秀市民，也謝謝市府團隊在施政上的努力，百尺竿頭更進一步，市府將持續努力，再創佳績。

(中時 )