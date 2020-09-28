國際組織「全球市長聯盟（GCoM）」官網，26日將桃園等6個台灣城市的國籍標示為「中國」，六都市長聯合發出中英文聲明抗議，網頁28日已改回「中華台北」，桃園市長鄭文燦樂見，強調爭取國格地位不分藍綠、一致對外，就有好成果，將堅守保護台灣立場。

鄭文燦說，六都的意見一致、不分藍綠，爭取台灣城市該有的國格地位，代表台灣只要一致對外就有好成果，也謝謝外交部居中來協調折衝。

鄭文燦提到，桃園市政府也跟地方政府永續發展理事會（ICLEI）的祕書處保持聯絡，第一時間發函致電希望立刻更正，加上台灣抗議的聲量也很大，他認為各都都一致，是能夠迅速順利得到回應的主因，強調參加國際組織或者活動，本來就應該謹守保護台灣的立場。

國際氣候組織「全球氣候與能源市長聯盟（Global Covenant of Mayors for Climate and Energy，GCoM）」官網，近日將台灣六都的國籍標示為「中國」，六都市長27日發表中英文聯合聲明，要求聯盟立即改回原始註冊名稱，若聯盟沒有正面回應與行動，不排除退出聯盟捍衛權益，抗議奏效，網頁已在28日將「中國」改回「中華台北」。

(中時 )