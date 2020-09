國際組織「全球市長聯盟(GCoM)」官網,26日將桃園等6個台灣城市的國籍標示為「中國」,六都市長聯合發出中英文聲明抗議,網頁28日已改回「中華台北」,桃園市長鄭文燦樂見,強調爭取國格地位不分藍綠、一致對外,就有好成果,將堅守保護台灣立場。

鄭文燦說,六都的意見一致、不分藍綠,爭取台灣城市該有的國格地位,代表台灣只要一致對外就有好成果,也謝謝外交部居中來協調折衝。

鄭文燦提到,桃園市政府也跟地方政府永續發展理事會(ICLEI)的祕書處保持聯絡,第一時間發函致電希望立刻更正,加上台灣抗議的聲量也很大,他認為各都都一致,是能夠迅速順利得到回應的主因,強調參加國際組織或者活動,本來就應該謹守保護台灣的立場。

國際氣候組織「全球氣候與能源市長聯盟(Global Covenant of Mayors for Climate and Energy,GCoM)」官網,近日將台灣六都的國籍標示為「中國」,六都市長27日發表中英文聯合聲明,要求聯盟立即改回原始註冊名稱,若聯盟沒有正面回應與行動,不排除退出聯盟捍衛權益,抗議奏效,網頁已在28日將「中國」改回「中華台北」。

(中時 )