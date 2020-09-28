國民隊索托以21歲之齡成為史上最年輕的國聯打擊王。（美聯社）

洋基例行賽最終戰遭馬林魚以5-0完封，但他們的開路先鋒勒瑪修(DJ LeMahieu)繳出雙安，打擊率再升到0.364，摘下美聯打擊王。勒瑪修是大聯盟自1900年以來首位在國聯與美聯都拿過打擊王的球員！國聯方面，國民隊最終戰15-5痛宰大都會，小將索托(Juan Soto)以0.351打擊率成為史上最年輕的國聯打擊王！

21歲的索托說年紀不是重點，他認為不管什麼年紀的打擊王都值得敬佩，索托打破了1941年布魯克林道奇隊雷瑟(Pete Reiser)保持的22歲打擊王紀錄(0.343)。索托今年還有0.490上壘率、0.695長打率。

馬林魚總教練麥汀利(Don Mattingly)年輕時是美聯打擊王，他有點訝異勒瑪修居然稱霸兩個聯盟。麥總告訴《美聯社》說：「一般人不會在兩個聯盟拿到打擊王，因為你拿了打擊王就不可能被球隊放棄。」

勒瑪修早年效力科羅拉多洛磯隊，2018年季外成為自由球員，與洋基簽下2年2400萬美元，但是今年因為疫情只拿到400多萬，他季後賽打完就會再度成為自由球員。可惜本季只有60場，這些紀錄與往年162場相較難免會有爭議。洋基渥特(Luke Voit)以22轟坐上美聯全壘打王，勇士歐蘇納(Marcell Ozuna)18轟稱霸國聯。

(中時新聞網)