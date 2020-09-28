距離蘋果（Apple）iPhone 12系列可能的發表時間越來越逼近，關於新機的樣貌也有越來越多傳聞出現。據了解，近期被認為名稱可能是iPhone 12 mimi的新機，不僅性能或有降低，還可能僅支援4G，將是蘋果與其他品牌（包含Google Pixel 5、三星Galaxy S20 FE、一加8T等）在價格上競爭的有力選手。

《PhoneArena》針對iPhone 12系列新機採訪了多位華爾街分析師，其中DA Davidson 分析師Tom Forte 認為，iPhone 12 mini很可能就是先前傳出僅支援4G的機種，價格將是它最大的競爭力。美國銀行分析師Wamsi Mohan則是認為，蘋果iPhone的定價向來都是最大的未知數。而他推測今天最高階的iPhone 12 Pro Max價格將會上漲100美元，來實際反應支援mmWave（毫米波）5G的成本。

儘管有不少分析師都預測，蘋果將極力壓低iPhone 12系列的價格，且移除充電器、有線耳機的側面證據，也是降低成本的有效措施，但爆料者之一的 @MauriQHD 在近期分享的iPhone 12 系列最新的價格預測上，則是選擇站在新機價格將會上升的這一邊。他指出 iPhone 12 mini價格預計是699美元，但是iPhone 12(6.1吋螢幕）預計價格就將上揚到999美元之譜，iPhone 12 Pro則是1100美元；iPhone 12 Pro Max則會更高，目前難以確認。

目前產業大多預期蘋果有望在9月29日或30日公開下一場發表會的時間點，而各方推測認為蘋果最有機會選在10月13日或14日發表備受期待的iPhone 12系列新機。不過供應鏈方面以及市場需求皆受到疫情影響，全新的4款iPhone 12系列會否同時上市，仍舊是最大的謎。

(科技)