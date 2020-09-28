《泰晤士報》（The Times）周日晚間報導，英國政府正計畫在北部大部分地區，以及可能包括倫敦市在內，實施全面的社交封鎖措施，以對抗第二波新冠肺炎疫情。

報告指出，根據正在考慮中的新封鎖措施，所有酒館、餐廳與酒吧初步將被勒令關閉兩周。此外，英國政府也將無限期禁止家庭在任何室內場所見面。該報導並指出，一位政府高層人士透露，學校與商店，以及不允許員工在家上班的工廠與辦公室仍將允許開放。

日前英國首相強生（Boris Johnson）曾表示，再度實施任何新的全國性封鎖都將威脅工作、生計和人際交往。

英國上周採取新措施，要求人們盡可能在家工作，並下令餐館與酒吧提早關門，以應付快速蔓延的第二波新冠肺炎疫情，這些新限制可能持續6個月。

根據最新官方數據，英國周日的新冠肺炎確診數新增5,693例，較周六的新增6,042例下滑，並為連續第2天減少，但與前一個周日（新增3,899例）與周六（新增4,422例）相比仍大幅升高。截至周日，英國的累計確診數為43萬4,969人，累計死亡病例達4萬1,988人。

(時報資訊)