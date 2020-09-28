記憶體價格第3季漲勢停滯，因庫存上升，市場預期第4季價格承壓，DRAM廠南亞科(2408)今隨著台股強勁反彈，股價也愈走愈高；上周，外資賣超該股3873張，但投信法人始終站買方，上周買超2194張，近20日買超8695張。

因本季價格趨平，南亞科8月營收48.7億元，較7月微減0.75%，較2019年同期也減6.73%。2020年前8個月營收406.85億元，較去年同期仍增21.05%。

此外，美國對華為禁令於15日生效，南亞科14日宣布，自15日起暫停供貨華為，未來將依照相關規定向美方申請恢復供貨。

南亞科第2季獲利回升，展望下半年，總經理李培瑛於上季法說會表示，下半年產業景氣審慎樂觀。公司預期第3季合約價將至少持平，因第2季銷售基期已高，第3季銷售預期也將持平。

南亞科第2季營收為164.89億元，季增14.4%。第2季毛利率回升至30.6%，較第1季拉升6.8個百分點，稅後淨利32.11億元，季增66.5%，每股純益1.05元，為去年第2季以來高點。

(時報資訊)