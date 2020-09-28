金融股指數在928教師節終於站回了5日線！金融股屬於特許行業，受到政府機構的高度監管，跟許多中小型股票來比較，相對不容易倒閉、不容易掏空，加上股價不會像許多成長股或景氣循環股一樣大起大落，其穩健的股性，深受許多存股族的青睞。法人認為，金融股各個子分類之中，適合的存股標的首選以存放款為主要收益來源的銀行股，以及證券市占較高的金控股。

台灣的純銀行股，目前有彰銀(2801)、台中銀(2812)、安泰銀(2849)、京城銀(2809)、臺企銀(2834)、高雄銀(2836)、聯邦銀(2838)、遠東銀(2845)、上海商銀(5876)等，這9家純銀行股這10年來配息穩定，殖利率約在3%～6%左右。

其中，京城銀連續4年現金股利都有1.5元。京城銀今(2020年)年8月自結稅前盈餘為4.86億元，每股稅前盈餘0.43元，累計今年1至8月稅前盈餘達35億元，每股稅前盈餘3.12元；展望第三季，因央行降息和國際疫情未止歇，預期國銀整體第三季存放利差不易出現明顯回升，但京城銀將持續耕耘利基型客戶，加上受惠美元利率維持低檔，維持優於同業的利差水準。

上海商銀(5876)上半年合併稅後淨利41.28億元，每股稅後盈餘(EPS)0.71元，雖受疫情衝擊，金融股下修連動，但主要核心業務長期穩健不變，今年設定兼顧個金的房貸、消費性貸款，及深耕中小企業放款，疫情過後獲利再創高可期。上海銀持續布局亞太，擴展國際金融版圖為既定政策，目前已有國內72家分行、3家海外分行(香港、越南及新加坡)、3家海外代表人辦事處(泰國、柬埔寨及印尼)、1家子行香港上海商業銀行(44家香港地區分行、大陸深圳、上海分行及上海自貿區支行、倫敦、紐約、舊金山及洛杉磯分行)，以及一家柬埔寨子公司AMK Microfinance Institution Plc.。

(時報資訊)