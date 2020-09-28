上緯投控(3708)子公司上緯新材今(28)日在上海證券交易所科創板上市，成為第一家於上海證券交易所科創板上市的台資企業。上緯新材上市前資本額人民幣3.6億元(3.6億股)。上市增發新股4,320萬股，資本額增加到人民幣4.032億元(4.032億股)。上緯投控原持股上緯新材88.75%，上緯新材上市後，持股為79.24%。

上緯投控董事長蔡朝陽說，上緯投控自2019年10月已達成台灣離岸風場開發業務階段性任務，並出售上緯新能源95%股權後，集團資源回歸材料本業，包括特用化學材料和碳纖維複合材料。其中，上緯新材於上海證券交易所科創板上市即是一重大里程碑，未來上緯新材將專注在既有環保高性能耐腐蝕材料、風電葉片用材料、新型複合材料的業務拓展與產品研發，持續提升公司的核心競爭力。

上緯新材主營業務為化學材料的研發、生產和銷售，其產品主要為環保高性能耐腐蝕材料、風電葉片用材料、新型複合材料等，被廣泛應用於火力發電、石化、電子、光電等行業之污染防治工程；汽車、遊艇等輕量化運輸工具；風力發電機組之葉片等方面。上緯新材108年營業額為人民幣13.49億元，稅後淨利為人民幣0.78億元。上緯新材在上海證券交易所科創板上市，所募集資金將用於廠房增建、購置研發設備及補充流動資金。

(時報資訊)