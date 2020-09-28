全球城市小姐選美台灣區總決賽的冠軍是「最美禮生」陳怡蒨，很多人好奇她勝出的關鍵是什麼？擔任選美評審多年的整型教父邱浚彥認為，自信又迷人的笑容是女神必備的條件。

全球城市小姐選美比賽台灣賽區總決賽日前在台北圓山飯店盛大舉行。26歲的陳怡蒨第一次參加選美比賽就抱走城市小姐第一名，她雖然沒有選美經驗，但因為長期在展場工作，有豐富的舞台歷練，比賽期間展現的自信，讓評審也印象深刻。

擔任選美評審多年的法喬醫美診所總院長邱浚彥，有「整形教父」的封號，他認為，每個年齡層有不同的審美觀。年輕女孩皮膚細緻，身材窈窕，但因為人生閱歷不多，容易對自己没有信心。因此，年輕女孩最讓人心動的美應該是自信又迷人的笑容，所謂的「女神」就應該是一個充滿自信又能充分展現魅力的女性。

邱浚彥表示，至於輕熟女們隨著年紀增長，臉部膠原蛋白慢慢流失，加上壓力過大、生活作息不規律，都可能會讓臉頰變得不如年輕時豐潤，臉頰的凹陷容易暴露年齡，此時可以考慮自體脂肪補脂手術，補脂在淚溝、太陽穴、蘋果肌、法令紋，包含額頭、下巴、臉頰，改善臉部凹陷問題，看起來更飽滿，就會顯得更加年輕。

不只選美皇后要力爭上游，身為選美評審的邱浚彥每年會在繁忙行程當中抽出時間前往韓國與多家整型醫院進行交流，並出席及研討會進修，透過頻繁的技術交流，不斷精進，藉此了解亞洲女性對於美的追求趨勢。邱浚彥表示，美的標準的確會隨著潮流改變，現在大家最愛的是「有仙氣的女神」，眼睛水汪汪帶著電，鼻型也要小巧可愛，不過還是以整體五官和諧最重要。而追求美麗的過程其實是很開心的，最重要的是要愛自己，才能獲得大家的喜愛。

(中時 )