外媒近期傳出消息，指出大陸晶圓代工龍頭中芯國際與其附屬公司，遭到美國商務部的工業安全局（BIS）9月25日發出文件開出制裁第一槍，限制美國企業出口產品，有陸媒指出，過往美方推出貿易黑名單之際，都會有一份正式文件，大陸業界對於這份消息的真實性相當質疑。

面對利空消息，中芯國際H股28日早盤一度大跌7%，截至上午11點，股價下挫4.63%、暫報17.72港元，中芯國際A股股價則是急挫5.46%、暫報50.77元人民幣。

據陸媒《芯智訊》報導，這份名單上列出中芯國際以及附屬公司包括中芯天津、中芯寧波、中芯深圳、中芯南方、上海集成電路以及義大利工廠LFoundry，在制裁令曝光後，就聯繫在陸美企半導體設備商，對方指稱沒有收到相關訊息，還在等美國總部進一步指示。

針對這份文件，該設備商的相關人士指出4個疑點。第一，把地名「張江路」寫成了「長江路」；接著，LFoundry早在2019年就被中芯國際出售；第三，若真的要制裁中芯國際，為何沒有把中芯北方、中芯紹興列入制裁名單；最後，也是最大疑點，就是美國商務部往例都會一併公布文件，並給予緩衝期，而非突然制裁而傷及美國企業利益，這份文件的形式卻非如此。

據《華爾街日報》先前報導指出，包括美國國防部在內的一些美國聯邦政府機關，正在討論是否把中芯國際列入實體清單，主因是美國國防部承包商SOS International LLC公布上個月一份研究報告指出，中芯國際與解放軍關係密切。對此，中芯國際嚴正否認，提到該公司創立之初就沒有與大陸軍方來往，並提到該公司的半導體產品及服務皆僅用於民用和商用終端使用者，希望能就該問題與美國商務部進行溝通。

至於最近消息，中芯國際表示沒有接到被列入美國貿易黑名單的消息，，正了解情況，並重申該公司與大陸軍方毫無關係。美國商務部則是對此消息拒絕評論，但仍就對美國國安威脅相關議題進行評估。

(中時新聞網)