以國際中國小姐冠軍之姿進入演藝圈的女星葉璇，外貌美麗且出身豪門，入行後曾和霍建華、陳浩民、劉愷威等多位男神傳過緋聞，被封為「緋聞女王」，近來她拓展演藝版圖，嘗試網路節目，不但大爆圈內猛料，也分享親身遇過的荒謬事件，近來她竟在直播中表示自己身體不適，臨時動了個小手術，竟然遇上荒唐的醫療團隊，導致手術失敗。

葉璇日前在微博開了直播，表示遭遇不開心的事情，透露身體有狀況，所幸動個小手術就能解決，於是本月25日凌晨臨時去了上海開刀，本來放心躺著，但漸漸覺得不對勁，發現團隊好像不太專業，先看到醫生在手術室滑手機，要動開刀時，竟然發現需要的藥劑沒準備好，護士在現場跑來跑去翻找。

更扯的是，當時她身上已經劃刀，等於是在傷口敞開的情況下，被晾在手術台上等，讓她苦笑好像「肉在砧板上」的感覺，生氣表示：「我這刀本來是一刀一開就做好的事情」，但在各種不專業下，手術宣告失敗。

葉璇表示，唯一值得慶幸的是，她不是動大病痛，小手術失敗了還可重做，也嘆自己算是有能力能夠找好的醫療，沒想到還是遇上這種荒謬的失敗，嘆如果是一般老百姓該如何是好，痛批：「某些醫護人員不謹慎，什麼都差不多，這是人家的命，誰不在乎命，能不身心受創嗎？」，而自己因是局部麻醉，醫療團隊都能在她清醒的情況下如此脫序，難以想像如果是全麻，要怎麼放心手術？突然懂了為何這麼多病患不相信醫生。

(中時新聞網)