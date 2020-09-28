臉書網友發文。（圖／翻攝自臉書）

近日共軍頻頻擾台，總統蔡英文22日赴澎湖慰勉國軍，並強調，身為中華民國的空軍，怎麼可以讓別人在自己的領空上耀武揚威。兩岸關係日趨緊張，也讓開戰問題成熱議焦點。有網友表示，自己接到電話民調問「年輕人願不願意為台灣打戰？」自己則回道，除非年輕人先體驗在碉堡內，被炸彈與機槍攻擊十分鐘的震撼教育，否則他們還以為打仗像是打電動玩具；並痛批此類民調毫無意義，民進黨不該將人民帶往戰爭。

網友在臉書發文，寫道：「我今天接到一個電話民調問，若兩岸開戰，年輕人願不願意為台灣打戰？我答：『這根本是一個蠢議題，除非年輕人先體驗在碉堡內，被炸彈與機槍攻擊十分鐘的震撼教育。否則他們還以為打仗像是打電動玩具！』這樣的民調毫無意義！另外，民進黨惹的禍，讓他們黨員自己去打吧！」

文章一出，回響熱烈。網友紛紛回應：「完全認同……有人藉操作仇中獲利，仇中到無法收拾後就要求人民團結打仗？真爛」、「沒錯喔！冤有頭債有主，兩岸本來可和平，誰樹立仇恨，誰挑起戰端害我家人，為了保護我家人，我們槍口就對誰！」「為了黨派而忽略國家存亡、這樣的意識形態跟乞丐沒兩樣」。

也有網友認為，台灣年輕人生活安逸根本不懂現實戰爭的可怕：「告訴我年輕人打仗時會什麼，帶著鍵盤到軍中報到然後按下飛彈就打贏了嗎？當沒幾天的兵說的多愛國，真的上戰場還不是哭爹喊娘的」、「現叫817去軍營待個幾天啦！他們會爽的話，再操操體力，讓我們看看他們還想不想打呀」、「817覺青喜歡戰爭、蔡政府就快宣布恢復徵兵制吧！」

(中時新聞網)