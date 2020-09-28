恩主公醫院營養師陳君茹建議，中秋吃柚子不過量，以三到五瓣最剛好。（圖/恩主公醫院提供）

每當中秋將近，家中就會出現各式月餅、文旦禮盒，三五好友烤肉邀約不斷，接連好幾天的午茶點心、飯後水果和烤肉吃到飽，往往連假過後才發現，體重和腰圍怎麼都上升了，過量的糖與熱量攝取反而讓身體更疲累了，如何不讓中秋所帶來的高熱量攻勢變成健康上的負擔呢？

月餅熱量這樣看 掌握餅皮、餡料與大小

恩主公醫院營養師陳君茹表示，月餅製作過程充滿油脂和糖份，熱量自然就不斷飆高，即便是標榜健康養生的月餅，只要多吃幾顆也是如同一碗飯吃下肚，要怎麼挑選、怎麼吃、能吃多少就相當重要。月餅的熱量與成品的大小和餡料有關，熱量最高的月餅是廣式月餅，其次是綠豆椪，再來是冰淇淋月餅，然後是芋頭酥、蛋黃酥，最低是鳳梨酥。原則上儘量選擇熱量愈低且愈小顆愈好，想要多品嘗幾種口味，切小塊與家人一同分享愈好，以一天不要超過一顆為目標；想更進一步控制，可以將月餅替換正餐主食的量，以平衡熱量攝取。

柚子不過量 三到五瓣最剛好

陳君茹指出，香甜可口的柚子富含維生素C、天然膳食纖維，不僅解油膩還能促進腸胃蠕動，要注意每次吃不要超過三到五瓣，飯後休息至少一小時後再吃；此外，柚子含有會影響藥物代謝的成份，若有服用降血脂、降血壓、鎮靜安眠藥、免疫抑制劑的民眾，應儘量避免大量食用。

烤肉健康吃攻略:高纖、少醬、餐後一杯無糖茶去油膩

在台灣烤肉儼然成為中秋節不可或缺的活動，人多熱鬧外，多樣的食材變化也是烤肉的樂趣之一，但是從食材準備、烤肉醬到飲料上處處暗藏危機。陳君茹建議，在食材挑選上盡量以新鮮為主，加工製品為輔。加工過的食材往往鹽分較高，油脂與熱量也不容小覷，香腸、培根、甜不辣、貢丸等製品最好淺嚐即止；而肉類建議挑選較低脂的食材如里肌肉、去皮雞肉、豆干、海鮮魚貝類等，而內臟類、五花肉、雞翅和魚下巴含油量過高，最好不要準備才不會吃過量。

陳君茹指出，肉類在烘烤過程會因高溫而產生雜環胺和多環芳香烴等致癌物，當油脂滴落到炭火上激起煙霧時，反而將致癌物附著在食物表面，增加罹癌風險，所以不易煮熟的食材建議可以先水煮、煎煮後再上烤網，縮短在炭火上的時間就不易烤焦了；而市售烤肉醬鹽分高、添加物多，加水稀釋後再使用較佳，或是使用新鮮食材自製烤肉醬替代。

塗抹烤肉醬的最佳時機，陳君茹說，食材烤好前刷上一層上色即可，簡單地調整手法就能少掉多餘的熱量和鹹度；當然不要忘了，烤肉最佳良伴就是新鮮蔬菜還有菇類，不論是做成蔬菜肉串或是生菜包肉還是直接烤來吃，都能增添口感還有去油解膩的效果，吃再多都不怕；餐後一杯無糖茶代替高糖汽水，更無「腹」擔！

(中時新聞網)