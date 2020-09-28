台灣民意基金會提供

台灣民意基金會今天公布民調，對於蔡政府開放美國萊豬進口，有3成2的人贊成，但有約6成的人不贊成，不贊成比贊成者人多28個百分點，民眾反對聲浪大。對於蔡政府維護國人食品安全能力，也有半數的人沒有信心。

台灣民意基金會今天上午在台大校友會館召開全國性民調發表會，由基金會董事長游盈隆主持，對於蔡英文總統宣布將從明年元旦起開放美國萊豬進口，民調顯示有6.3％非常贊成，25.2％還算贊成，25.7％不太贊成，33.8％一點也不贊成，9％沒意見、不知道、拒答。

游盈隆表示，這顯示經過三個多星期激烈輿論攻防後，絕大多數台灣人基本上不歡迎這項政策，而且有三分之一的成年人強烈反對。

進一步分析，在民進黨認同者中，有約6成1基本上贊成，3成1反對；在國民黨認同者中，約9成8反對，2％贊成；在中性選民中，約7成3反對。政黨認同傾向在很大程度上決定了個人對這項政策的贊成與否。

從年齡層的角度看，不同年齡層的公民對開放含瘦肉精美豬進口的反應模式似乎沒有明顯不同，大多數人持保留態度，游盈隆指出，特別值得注意的是，一向最挺民進黨政府的農民這次多數反對開放含瘦肉精美豬進口，相當具有指標性意義。

此次調查也針對台灣人對開放日本核災區食品進口的可能反應進行調查，結果顯示有約2成8基本上贊成，約6成6不支持。他說，這意味著，如果在最近的將來，或不久的將來，當蔡政府因故決定開放日本核災區食品進口時，將面臨相當強大的反對聲浪，而這反對聲浪甚至明顯超過反對美豬，「簡單的說，這很可能是一顆超級未爆彈」。

此外，對蔡政府維護食品安全能力，有4成5基本上有信心，但有5成沒信心。沒信心的人略多於有信心的人。游盈隆表示，當對蔡政府維護食安能力沒信心的人還是多於有信心的人的時候，無論如何，都顯示民眾對政府這方面的能力信心薄弱，也表示政府尚有極大的努力與改善的空間。

(中時 )