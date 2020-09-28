日本23歲年輕演員、也是模特兒的武田玲奈，清純甜美、身材姣好的她，吸引了眾多粉絲喜愛，她日前在個人IG上PO出的一張照片，立即引起眼尖網友熱議，有人發現，這張照片的背景，一看就知道是台北街頭，掀起網友們討論台灣「街景好醜」的話題。
武田玲奈在個人IG上分享的這張「遊台照」，並非選擇像101、國父紀念館，或其他具代表性景點，而是挑在一個巷子裡，拍了一張個人照，只是這張照片的台北街頭景象，馬上引起網友的注意，轉貼到PTT論壇上，有眼尖網友馬上認出，是在台北市長安西路的巷子裡。
相片背景可見，民宅的窗外裝滿整排的鐵窗，橫越過天際線的電線，狹窄巷中停著滿是鏽斑的小貨車與機車，地上則是補塊的柏油路，這些全都是熟悉的台北街景。
有網友不滿意留言：「鐵皮屋跟醜到不行的雨遮，嗯，台灣沒錯」、「這街景真的是20、30年不變」、「街景有夠醜，丟臉」、「真會挑照片，違建、違停、鐵窗、路面色澤不均一次滿足」。
但也有網友認為「這張拍得很有台灣味」、「不要自卑，這就是台灣」、「照片還蠻好看的，取景的人厲害」、「就一種明明該髒亂卻又沒垃圾的違和感」。
(中時新聞網)
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