The million dollar question is who will @DwyaneWade be cheering for?? His former team, the Heat, or his best friend LeBron James 🤔😂 — Earvin Magic Johnson (@MagicJohnson) September 28, 2020

隨著熱火28日相隔6年闖進總冠軍賽遭遇湖人，前湖人籃球事務總裁魔術強生當然要跳出來炒熱話題與氣氛，直接發推詢問熱火退役球星韋德，「這是百萬美元問題，請問接下來韋德應該要幫哪邊加油？他的老東家熱火？還是好朋友詹姆斯？」

其實魔術強生這個提問，也是不少球迷心中想問的問題，畢竟球員生涯都待熱火的韋德，曾經5次闖進總冠軍賽拿下3冠，但他也從未掩飾自己支持好友詹姆斯的心情，假如從現實面來看，熱火本季兩度遭遇湖人全敗，或許能看出端倪。

魔術強生不只調侃韋德，更提出總冠軍賽另一觀戰重點，「萊里對上他的前東家，詹姆斯也將對上老東家，這個對戰組合不容錯過。」因為身為熱火總裁的萊里，不僅曾以湖人球員身分摘冠，也曾執教湖人拿下4冠，詹皇則在熱火打過4季、拿下2冠。

不過魔術強生也沒忘記恭喜熱火團隊一整個球季下來的辛勞，「恭喜熱火老闆亞利森、我的好朋友總裁萊里、總教練史波斯查與整個教練團、超級球星吉米巴特勒，以及整個熱火球隊與組織，終於贏下東區冠軍賽挺進今年NBA總冠軍賽。」

(中時 )