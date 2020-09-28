公司行號若是以勞工不適任、業務工作變更等情況資遣員工，但卻未向勞工主管機關通報時，台北市政府勞動局提醒，「這是違反法令的」，雇主依照以勞動基準法第11條、13條但書、20條，來主張資遣員工時，就必須依就業服務法規定辦理通報，否則將面臨3萬至15萬元罰鍰。

台北市政府勞動局局長陳信瑜表示，在資遣案中，除了常見的不適任資遣事由外，只要符合勞動基準法第11條、13條但書、20條原因資遣勞工，即屬非自願離職，就應辦理通報。未通報或逾期通報，就會以就業服務法第68條開罰3萬至15萬元罰鍰。但如果被資遣原因是歸責於勞工的問題（如勞基法第12條連續曠職3日），雇主與勞工終止勞動契約，就不需辦理通報。

陳信瑜進一步說明，就業服務法規定的雇主是指聘、僱用員工從事工作的人，所以即使只有僱用1名員工，資遣時仍須依該法第33條規定於員工離職前10日向勞工工作所在地勞工主管機關（如台北市政府勞動局）及公立就業服務機構（台北市就業服務處）辦理通報，如果勞工受僱未滿10日，也應盡快於資遣日起算3日內辦理通報。

陳信瑜提醒，若公司資遣勞工人數超過10人，也就是資遣人數達到11人以上，即有可能涉及大量解僱，雇主應另外依大量解僱勞工保護法，於解僱日前60日檢附大量解僱計畫書及相關附件通報公司登記地的勞工主管機關，違反規定還可能另外被加罰10萬元至50萬元罰鍰。

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