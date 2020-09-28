彰化縣選舉委員會25日公告永靖鄉民代表會第21屆代表第1、2、3選舉區遞補當選人名單。（縣選委會提供／謝瓊雲彰化傳真）

彰化縣選舉委員會25日公告永靖鄉民代表會第21屆代表第1、2、3選舉區遞補當選人名單。（縣選委會提供／謝瓊雲彰化傳真）

彰化縣永靖鄉11席鄉民代表，2018年底當選後宣誓就職，卻因就職當日正、副主席選舉賄選風暴，多達7名代表遭起訴、判刑，目前有5人確定解職、另2人停職中；彰化縣選舉委員會25日依法公告遞補3人，2缺額不須遞補，代表會大洗牌，經代表推選，由詹雅婷代理主席職務。

永靖鄉代會2018年12月25日選舉正副主席，由資深的林大福、邱平舜組合對決年輕的詹雅婷和魏碩衛，採記名投票，卻有人臨陣倒戈、跑票，詹雅婷以1票之差落選。落選派因此提出檢舉、全案爆發，遭檢警介入調查，最後7名代表和另2名操盤手皆被起訴。

根據彰化縣選委會公告，第1選區邱世明、第2選區余秉峰和第3選區邱柏彰3人，因收受賄賂罪遭判刑1年7月、褫奪公權3年；第2選區代表邱平舜、第3選區林大福則因交付賄賂各判刑1年、2年，均褫奪公權4年。5人不服上訴後，經台灣高等法院、最高法院駁回後，全案於9月3日確定，5人通通遭解職。

彰化縣選委會指出，永靖鄉代會5名代表缺額，符合遞補者有3人，仍有2名缺額，因所遺任期不足2年，缺額未達總名額二分之一，故依法不需再補選。

根據公告，永靖鄉代會遞補名單為；第1選區詹勳英593票、第2選區黃玉雪1045票、第3選區陳湘鎮800票。

另外，賴玟諺和朱賴春花等2名鄉代，經一審判刑，仍上訴審理中，因此2人依《選罷法》第117條規定停職中。

(中時 )