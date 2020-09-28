由於第3季IT面板需求大增，彩晶(6116)7、8月業績強勁復甦，法人估計這波需求可望延續到第4季，加上出售廠房，彩晶下半年獲利表現可期，推估下半年盈餘上看25億元。但中尺寸面板9月漲勢已經出現趨緩現象，面板價格高峰落在第4季，明年第1季供需將逐漸回到正常。

由於疫情影響，遠端教學及辦公需求從第2季一路延伸到第3季，彩晶7月調配產能，以更多產能支應IT面板需求，法人預期彩晶下半年IT面板營收達到近3成水準，拉動8月營收衝上19.07億元，年增46.08％，前8月營收104.56億元，累計年增率轉正至2.01％，第3季營收將可達50億元。

此外，彩晶宣佈出售南科廠房給台積電(2330)，總金額48.4億元，處分利益14.4億元，加上本業的快速回溫，第3季正式轉盈，獲利將來到3年來單季新高。

雖然中尺寸面板有教育及旺季需求，但9月中尺寸面板價格漲幅領先趨緩，法人認為下一季缺貨情況將有所緩解。明年第1季IT面板有望滿足品牌廠需求，以及進入傳統淡季，面板價格漲勢將告一段落。

(時報資訊)