追隨美股上周五的全面收漲，以及南韓本地新冠確診數持續壓在百例以下，驅動投資人對南韓大型權值股的信心。
周一南韓KOSPI指數漲31點或+1.36%，為2309點。外資淨賣94億韓元(約801萬美元)。
美國科技股例如蘋果、谷歌、微軟於上周五強勁收漲，韓股延續漲勢，上午揚升並高走在2300點之上。那斯達克上周五大漲2.26%，收10913點，道瓊和標普亦分別收漲1.34%和1.6%。
南韓周一新報50名新冠確診者，為自上月首爾教會爆發群聚感染以來，進入最低確診數，消除了投資人對本周即將來臨的連續假期不安感。
領頭羊三星電子漲1.66%，暫報5.85萬韓元；DB HiTek大漲7.3%。由於美國最新對中國的中芯國際祭出技術出口禁令，兩家公司預計可從中獲益。SK海力士則小跌0.24%。
網路股上揚。Line母公司Naver漲1.5%。社群軟體Kakao大漲2.99%。Kakao傳出其支付業務子公司Kakao Pay將在明年於韓股上市。
韓元上午下跌，1173.5韓元兌一美元。
(時報資訊)
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