《國際產業》與特斯拉簽定鋰礦供應協議 Piedmont飆漲逾53％ 11:252020/09/28 時報資訊 時報編譯柯婉琇綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 澳洲鋰礦開採公司Piedmont Lithium周一宣布已經與美國電動車製造商特斯拉簽定協議，將從位於美國北卡羅萊納州的礦床供應特斯拉高純度鋰礦石，這項合作初步設定為5年。 Piedmont預計每年生產16萬公噸的高純度鋰礦石，該公司發布聲明表示，根據該協議，特斯拉最初5年將向Piedmont採購該產量的約三分之一。 受此消息激勵，周一澳洲股市，Piedmont Lithium盤中飆漲逾53%。 (時報資訊) #Piedmont #鋰礦 #特斯拉 #協議 #簽定 也許您會感興趣 其他人正在看 財經熱門新聞 悲劇！慘賠百萬被抬出場 老手驚爆下波逃命時機 - 財經 恒大爆雷 國內基金曝險450億 - 財經要聞 - 工商時報 斷貨前 台積電趕多少晶片給華為？答案很嚇人 - 財經 要第二個華為死？遭川普封殺 中芯回應了 - 財經 中芯遇難 晶圓三雄迎急單 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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