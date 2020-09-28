澳洲鋰礦開採公司Piedmont Lithium周一宣布已經與美國電動車製造商特斯拉簽定協議，將從位於美國北卡羅萊納州的礦床供應特斯拉高純度鋰礦石，這項合作初步設定為5年。

Piedmont預計每年生產16萬公噸的高純度鋰礦石，該公司發布聲明表示，根據該協議，特斯拉最初5年將向Piedmont採購該產量的約三分之一。

受此消息激勵，周一澳洲股市，Piedmont Lithium盤中飆漲逾53%。

(時報資訊)