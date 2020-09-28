業界傳美國即將出手制裁中國大陸晶圓代工龍頭中芯國際(SMIC)，台廠有機會受惠轉單。且將推升八吋晶圓漲價。世界(5347)可望受惠，股價開高走高，一度強攻漲停98元。

為避免中芯生產斷鏈，市場傳出包含高通、博通等業者已將訂單轉向台灣，預計自第四季起以急單或短單方式轉由台系晶圓代工廠生產，台積電、聯電、世界先進(5347)均可望受惠轉單。

世界先進預期下半年面板驅動IC、電源管理IC等8吋晶圓代工產能仍供不應求，產能吃緊情況會延續到明年，並有聽聞業界有討論漲價情況。

世界8月營收27.84億元，為歷史第三高之水準，月增2.74%，年增21.35%。世界先進第三季展望與第二季相近，營收維持歷史高檔。

因需求強勁以及公司併購新加坡廠效應，世界先進1~8月營收215.64億元，為歷史同期新高，年增15.86%。在新加坡新廠貢獻挹注下，公司全年營收挑戰新高。

世界先進公司於上季法說會中表示，第3季需求強勁，產能非常緊，預期季營收將約80億至84億元，季減2.7%至季增2.1%，即有機會續創歷史新高紀錄。

因應需求成長，世界先進董事會已通過新加坡廠擴產1萬片，預計明年上半年月產能將擴增1萬片至4萬片規模。新加坡廠今年占總營收比重約10%；明年上半年產能到位，將持續提供業績成長動能。

世界先進第2季營收82.27億元，季增4.9%，並創新高；毛利率為33.2%，較第1季拉升2.2個百分點，稅後淨利14.82億元，季增0.4%，每股純益0.9元。上半年EPS 1.79元，優於去年同期的1.74元。

(時報資訊)