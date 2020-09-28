棒辣椒(6468)宣布以經典棒球遊戲《全民打棒球》IP打造的全新手機遊戲《全民打棒球Pro》第4季即將在台上市，《全民打棒球Pro》由Netmarble Npark開發，也是棒辣椒與Netmarble Npark雙方繼《全民打棒球2015》和《真．全民打棒球》後，再次合作推出高品質的熱血國民運動手遊。

棒辣椒曾推出《全民打棒球2015》手遊，該款遊戲是當年前手遊排行榜前三名的遊戲，獲利相當耀眼；今年再推《全民打棒球Pro》，這款遊戲在韓國創下一個月1億元營收成績，由棒辣椒直接代理營運，而非僅抽取代銷服務費用，若11月上市，棒辣椒第4季營收成長可期。

《全民打棒球Pro》保有《全民打棒球》系列的二頭身Q版人物，也將可看到更豐富的中華職棒元素，包含4支球隊2020年球員、最新球衣，還有以3D高畫質打造的各隊主場等內容。

棒辣椒下半年準備上市的產品陸續曝光，除了以國際巨星BTS(防彈少年團)為主軸，受到高度期待的互動社交手機遊戲《BTS Universe Story》在全球App Store和Google Play平台上推出外，極限生存MMORPG《A3：STILL ALIVE 倖存者》上周開放事前預約，該款已經在韓國上市，韓國上市成績前三個月換算台幣分別為2.3億元、2.9億元及2.5億元，第4季在台上市後，可望貢獻不錯獲利。

(時報資訊)