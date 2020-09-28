整型教父邱浚彥。(中華全球城市選拔協會提供)

2020全球城市小姐選美台灣區總決賽冠軍「最美禮生」陳怡蒨，很多人好奇她勝出的關鍵原因，擔任選美評審多年的「整型教父」邱浚彥認為，自信又迷人的笑容是女神必備條件。

全球城市小姐選美比賽台灣賽區總決賽日前在台北圓山飯店盛大舉行。26歲的陳怡蒨第一次參加選美比賽就抱走城市小姐第一名，她雖然沒有選美經驗，但因為長期在展場工作，有豐富舞台歷練，比賽期間展現的自信，讓評審印象深刻。

擔任選美評審多年的法喬醫美診所總院長邱浚彥認為，每個年齡層有不同審美觀。年輕女孩皮膚細緻、身材窈窕，但因為人生閱歷不多，容易對自己沒信心。因此，年輕女孩最讓人心動的美是自信又迷人的笑容，所謂的「女神」就應該是個充滿自信又能充分展現魅力的女性。

邱浚彥表示，美的標準的確會隨著潮流改變，現在大家最愛的是「有仙氣的女神」，眼睛水汪汪帶著電，鼻型也要小巧可愛，不過還是以整體五官和諧最重要。追求美麗的過程其實是很開心的，最重要的是要愛自己，才能獲得大家的喜愛。

(中時 )