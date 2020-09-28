高雄市長韓國瑜被罷免後，引發支持者不滿，不滿民眾點名要罷免時代力量高雄市議員黃捷、民進黨高雄市議員陳致中等人，其中黃捷罷免案第一階段提案確定通過，並且啟動二階連署。然而，被問及罷免二階會過嗎？黃捷日前在臉書直播則回，「拭目以待」。

罷免高雄市議員黃捷行動持續展開中，而鳳山清捷行動本部25日也已經宣布，二階段正式啟動，當天更舉辦車隊掃街遊行，也指出目前已連署3萬，朝4萬份邁進。鳳山清捷隊表示，為了因應第二階段中選會有可能的剔除，將爭取送出4萬份以上。

而針對罷免行動，黃捷當晚在臉書直播時則說，「其實罷捷民眾比自己支持者，還會把她的直播從頭看到尾，覺得蠻感動的，是最忠誠觀看者，今天鳳山遊行，但因今天不在高雄沒辦法躬逢其盛，不然的話也蠻想去參加。」

至於，罷捷二階會不會通過？黃捷則說，他們說已經收集好三萬份，「我也是拭目以待，很尊重 ，還祝他們遊行順利，那除此之外，主要還是回歸議題吧，因為接下來要開議了，接下來新市長處理的議題會很大很沉重，包括產業、能源、交通、財務等問題，所以當然作為監督者，雖不能跟局處、承辦這麼熟悉，但也要知道哪裡有問題，要更努力了解議題。」

(中時新聞網)