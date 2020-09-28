中國社科院國家金融與發展實驗室理事長李揚指出，中國貨幣政策的空間仍然十分充足，工具箱也有足夠的儲備，能夠應對可能出現的風險挑戰；而要提升金融資源配置效率，首先要持續推動匯率、利率和國債殖利率曲線等金融價格的市場化改革。

人民日報報導，李揚表示，在全力支持「六穩」、「六保」工作的同時，金融業也要注重防範化解自身風險，穩金融就是在穩經濟。下階段貨幣政策要更加靈活適度、精準導向，既要有量的合理增長，又要注意結構的持續優化。

他指出，疫情防控期間的金融支持政策具有階段性。對於可能的風險隱患，金融監管部門需有清醒認識，提出注重政策設計激勵相容、防範道德風險、總量要適度的政策，並隨時準備順應形勢的變化，調整政策的方向、力度和節奏等。

此外，要大力發展證券、基金、風險投資和股權投資等非銀行金融機構，以支援不同類型企業特別是科技創新型企業的發展，更好滿足實體經濟轉型發展的金融需求。最後，要推動金融市場改革，提供更多有創新性的金融產品，促進融資便利化，並有效地降低融資成本。

(工商 )