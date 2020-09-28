搶攻尾牙春酒商機，台北晶華酒店即日起至2021年3月31日在一般桌菜晚宴之外，另推出用餐加住宿的的「全包式尾牙春酒郵輪派對」專案，鼓勵結合員工旅遊以及尾牙春酒大餐，除了入住期間滿滿的吃、喝、玩、樂、買、學…等行程之外，聯歡晚宴可選擇傳統中式筵席、或是年年都非常熱門的栢麗廳自助餐，晚宴後更首開先例，在頂樓泳池畔打造「城市星空KTV」，讓同仁們攜手高歌，以Team Building的模式，透過旅程強化工作默契、盡享美食歡慶豐收的一年。

晶華酒店創業界之先，由郵輪管家與晶華宴會廳團隊共同規劃「全包式尾牙春酒郵輪派對」兩天一夜住房專案，同仁們可於派對當天下午先行入住飯店預作晚宴活動前的準備，活動前更可參與郵輪共學課程中的「葡萄酒品酩分享」課程。

晚間則可與同仁一同享用中式桌菜，或是集合中、西、日式五星佳餚的豐美自助餐，晚宴後，位於頂樓的露天泳池更將搖身變為「城市星空KTV」，延續晚宴的歡愉氣氛，邀您坐擁城市夜景並大展歌喉。結束後入住晶華酒店豪華客房一晚，翌日則由CNN推薦的「栢麗廳豐盛自助早餐」展開另一個充滿元氣的一天。

晶華「全包式尾牙春酒郵輪派對」兩天一夜住房專案，選擇中式桌菜需30人成行、入住價格為每人每晚3,990元起，栢麗廳自助晚宴則需20人成行、入住價格為每人每晚2,990元起，房價均包含入住當晚的宴飲派對、共學課程、翌日栢麗廳自助早餐，使用健身房、三溫暖、頂樓露天游泳池與星空電影院等設施。

此外，晶華也端出多元精緻的尾牙春酒宴飲活動，由酒店中最為人所稱道的「尾牙春酒顧問團」提供服務，匯集了具有上千場會議、婚宴、外燴等經驗的業務經理、五星級主廚團隊、外場服務人員，以及飯店花房、設計、和負責舞台聲光音響等專業人員，可以依照顧客的需求與喜好，量身訂製最獨一無二的年終慶典。

場地選擇包括台北晶華酒店宴會廳、三樓晶華軒、館外故宮晶華、以及位於五股的台北園外園，每桌15,800元起，廣受年輕消費族群喜愛的義饗食堂，以及全台唯一五星級泰式海鮮自助餐廳—泰市場，也都備妥各式美饌期望與您共度歡樂時光！

(中時 )