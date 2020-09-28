「紙風車劇團」帶來大型原創劇目《巫頂環遊世界》結合音樂、魔術、特技、人偶等奇幻又逗趣的橋段，台上與台下頻繁互動。（馮惠宜攝）

台中市政府日前利用補班日在市府前廣場舉辦「藝遊未盡台中城」活動，邀請「紙風車劇團」展演，並結合特色觀光市集，吸引超過5000人次參與，市長盧秀燕也到場同歡，不但和市民及遊客共度美好週末夜，她也邀請全台民眾利用中秋和雙十節雙連假來台中體驗台中山海屯多元文化藝術之美。

為振興台中觀光並推展安心旅遊，市府辦理了這次觀光藝文展銷活動，特別邀請知名兒童劇團「紙風車」，帶來大型原創劇目《巫頂環遊世界》！寓教於樂融合四大主軸：「起床號」、「小芬小蓮海底歷險記」、「海底世界運動會」、「牛蛙愛唱歌」，展演結合音樂、魔術、特技、人偶等奇幻又逗趣的橋段，台上與臺下頻繁互動，讓現場的大朋友、小朋友們歡聲連連、盡興而歸。

觀旅局林筱淇局長強調，此活動串連台中市觀光相關產業公協會、在地農會，邀請到20幾家在地優質業者於現場觀光市集展售，攤商類型涵蓋食、宿、遊、購優惠好康、主題遊程套票，及在地知名的農特產品與伴手禮，有吃又有玩，盡顯台中觀光魅力，也邀請全台民眾在即將到來的中秋、雙十連假來台中體驗美好的藝文與觀光。

(中時 )