歐陽娜娜近年演藝重心移往大陸，人氣水漲船高的她，被邀約出席央視舉辦的十一國慶晚會，還要當眾獻唱《我的祖國》，此舉不僅引發台灣網友反彈，陸委會也表示若違反兩岸條例等規定，將會依法進行查處，對此女星劉樂妍嘲諷：「明顯就是民進黨吃當紅藝人的醋」。

劉樂妍表示民進黨想邀約台灣藝人國慶演出，即便不紅的藝人也沒人敢答應邀約，如今歐陽娜娜及張韶涵獲邀出席十一國慶晚會，還要獻唱《我的祖國》，自然讓請不到大咖的民進黨急得跳腳，眼紅當紅藝人都在十一國慶晚會出現，因此便以「民主自由」的方式，限制台灣藝人參加大陸官方活動。

劉樂妍微博全文。(圖/劉樂妍微博)

此外劉樂妍呼籲台灣人不要這麼玻璃心，坦言若要「我們」去台灣唱愛台灣，也是敢公開演唱，此外更強調：「大陸是我們的國家，台灣省是我們的故鄉，台灣你就不是一個國家啊」，嘲諷意味相當濃厚。

對此大陸網友紛紛留言：「我娜的三觀是比很多大陸同齡孩子都正確的」、「歐陽娜娜本來就是大陸人」、「愛家鄉爱祖國，台灣要多點像你這樣的明理人」，對於劉樂妍的見解大表贊同。

(中時新聞網)