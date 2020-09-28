引發香港反送中風波的港女命案殺人嫌犯陳同佳，至今仍未兌現承諾到台灣自首。遇害少女潘曉穎的母親再接受港媒訪問，她稱願意贈送陳同佳單程赴台機票；潘母也不滿陳同佳在港洗黑錢服刑出獄至今，仍住在警方提供的安全屋，浪費公帑。

陳同佳去年10月23日在香港涉洗黑錢案刑滿出獄後，表示會赴台自首，但至今快將1年仍未前赴台灣。死者潘曉穎的母親再三促請陳同佳於下月23日、即出獄滿一周年前盡快赴台自首，還死去女兒的公道。

綜合港媒報導，潘母表示，願意支付交通費用予對方赴台。對於香港特首林鄭月娥早前指，香港的司法管轄範圍無任何行動可以採取，但潘母質疑，港警至今仍安排陳同佳居住於「安全屋」，「要用納稅人的錢養陳同佳到幾時？」

至於陳同佳在港出獄後，一向代他發言的香港聖公會教省秘書長管浩鳴早前對於陳同佳自首一事，強調自己非陳同佳代言人。對此，潘母指，為何仍會相約陳同佳商討赴台事宜；又質疑對方只為陳發聲，未有理會潘氏一家。

(旺報 )