兩岸緊張情勢升溫，台灣民意基金會今天公布民調，有4成9的民眾對國軍有效防衛台灣的能力有信心，4成5的人沒信心。顯示國人對國軍是否能有效防衛台灣看法分歧，至於大陸若武力犯台，高達6成的人認為美國可能出兵協防台灣，3成3的人則不以為然。

台灣民意基金會今天公布民調，如果中共開第一槍，對於國軍打敗共軍，有效防衛台灣的能力，20.1％非常有信心，28.8％還算有信心，24.1％不太有信心，20.7％一點也沒信心，6.1％沒意見、不知道、拒答。

基金會董事長游盈隆表示，換句話說，最新民意顯示，4成9基本上對國軍有效防衛台灣的能力有信心，4成5信心。有信心的人略多於沒信心的人。

他說，這項發現意味著，雖然相對多數台灣人面對中共解放軍可能犯台時，對國軍戰力足以保衛台灣是有信心的，但從整體來看，國人對國軍在中共武力犯台時是否能有效防衛台灣一事，基本上看法分歧，整體信心水準亟待提昇和加強。

比較2018年4月和2020年9月，可以發現，台灣人對國軍的信心大增，增加幅度達22個百分點。從另一個角度看，根據2016年12月及2018年4月兩次全國性調查結果顯示，有高達三分之二國人對國軍在中共武力犯台時能否有效防衛台灣是沒有信心的。

但2020年9月的調查發現，對國軍戰力沒有信心的人大幅減少約21個百分點，這不得不說是一種人心巨大的轉變，而這種轉變應和美國川普總統任內七次軍售台灣有密切關係。

游盈隆認為，就如同近期美台關係急遽升溫，美國高層官員接連訪台，雖未必立刻能簽訂什麼協議，但對台灣人心的鼓舞和信心強化是有絕對正向的影響。

關於台灣人對美國是否可能派兵協防台灣的問題，民調顯示，高達6成認為當中國（共）武力犯台時，美國是可能出兵協防台灣的，3成3不以為然。

關於美國對台軍售問題，5成7基本上樂見美國對台進行重大軍售，3成3不樂見。游盈隆表示，這項發現顯示，和過去不同，絕大多數台灣人期盼美國對台出售先進武器，即使所費不眥，也在所不惜。這一方面反映了台灣人在面對中國經常性強大軍事威嚇時對國家安全的急迫感，另一方面也凸顯了台灣政府在購買大量先進武器上擁有強大民意的支持。

(中時 )