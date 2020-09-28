教育部今天在陽明山中山樓舉行今年師鐸獎、教育奉獻獎及資深優良教師表揚大會，蔡英文總統出席致詞時表示，十二年國教課綱上路，其中多元選修增加老師許多新的工作，她已拜託教育部一定要體會老師的辛苦付出，在政策上給予老師支持鼓勵。

今年師鐸獎、教育奉獻獎及資深優良教師表揚大會，共有72名教師榮獲師鐸獎、20名教師獲得教育奉獻獎，以及263位資深優良教師，近800名教師及眷屬、貴賓及相關人員參與。

蔡英文表示，12年國教課綱實施後，為了讓學生能有更多自主學習與瞭解自我的機會，許多老師主動犧牲休假，參與跨領域課程設計，政府也積極研修教師專業發展相關進修政策，為的就是要儲備教師能量，帶給孩子們多元、啟發的教學內容。

蔡英文說，她一直非常關心原住民轉型正義的發展，找回原住民族的歷史、語言和文化，讓原住民族不再失語，這是她擔任總統的承諾，很高興看到教育部在十二年國教新課綱上路後，持續培力教師，讓不分族群的孩子都有機會學習到原住民族的文化。

行政院蘇貞昌院長則提到，政府建置準公共幼兒園機制，並持續擴展平價供應量，使2至6歲公立及準公共幼兒園可提供的就學名額達到31.8萬名，讓每一個孩子都得到很好的照顧。

而在學習環境方面，蘇貞昌說，行政院日前宣布111年2月前「全國中小學，班班有冷氣」，要求教育部盤點全國中小學現況，預先撥款23億元進行裝設冷氣的前置作業與改善電力系統，打造校園成為一個安全、舒適，綠能、節能的良好學習環境。

教育部部長潘文忠說，近幾年推動的教育發展方向，皆是希望孩子以多元適性的方式學習，培養未來世界所需的素養能力，幫助每一位學生了解性向與生涯發展，提升學習動機以成就每一個不一樣的孩子，並肯定老師是教育推動與變革最關鍵的角色和力量。

(中時 )