高雄巿長補選當選人陳其邁日前揭曉小內閣名單，28個一級首長公布26人，其中包括前巿議員周玲妏、林瑩蓉等9位為女性，其中周玲妏接觀光局長，被認為與她活躍的人脈有關。周玲妏找來閨蜜陳依芳擔任觀光局主秘，讓藍營議員痛批根本是「高美蘭事件」翻版，直呼韓黑兩套標準。臉書粉絲專頁「公民割草行動」則發文，引述國民黨議員陳若翠起底陳依芳的文字，諷刺陳若翠明明也肯定陳依芳的能力，不該為批評而批評。

「公民割草行動」26日在臉書發表《佳芬的外地人VS加分的高雄人》一文，寫道：「過去韓市府因為任用許多閨蜜、家臣受到攻擊，其中不乏閨蜜炒房團的高美蘭與其子趙子淵、韓國瑜跟王小姐的共同好友黃文財……等。」

話鋒一轉，「公民割草行動」表示：「今天韓粉也批評現任的觀光局主秘陳依芳也是『酬庸』？但根據國民黨挺韓市議員陳若翠臉書指出『陳依芳是留學澳洲的行銷碩士，早期曾是吳敦義時代交際科的秘書，也參與國際交流，公務經歷完全沒問題，雖然不具備相關觀光産業背景，但有語文專長及公關能力。』」

針對陳若翠臉書這段起底陳依芳學、經歷的文字，「公民割草行動」諷刺道：「（咦？？？）這不就表示陳議員也認為現任的觀光局主秘有能力勝任？！適度監督，但不需為了批評而批評。」

(中時新聞網)