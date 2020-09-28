A股上市公司再出現「跑路」事件。在A股上市已經27年的化工企業廣州浪奇，27日晚間發佈公告稱，公司總價值人民幣（下同）5.72億元的存貨找不到，深交所也立刻發文要求該公司說明情況。28日開盤，廣州浪奇立刻跌停鎖死，股價報5.13元，下跌0.57元，跌幅10％。

每日經濟新聞報導，廣州浪奇公告稱，公司與鴻燊、輝豐兩家公司簽訂合約，將貨物儲存於上述兩家公司的倉庫，但輝豐否認有貨物存儲在輝豐公司，演變成羅生門。廣州浪奇公告，已派員前往鴻燊公司、輝豐公司調查瞭解相關情況，而存放在上述兩家公司倉庫的貨物帳面價值合計為5.72億元。

據稱，廣州浪奇是華南最早的洗滌用品企業、廣東首家日化上市公司，但近年來卻因品牌老化盈利能力弱、短期債務壓頂、流動性緊張爆發債務危機。

2020年上半年，廣州浪奇實現營收38.88億元，年減43.36％；淨虧損5,823.31萬元，而2019年同期的淨利潤則達2,069.89萬元。廣州浪奇稱，公司上半年營收下降主要原因包括受到疫情影響，消費品市場衰退，民用產品收入減少；化工原料受生產工廠停產影響，化工原料需求大幅減少；其對貿易業務模式進行調整，主動降低低效益的化工貿易業務規模。

(工商 )