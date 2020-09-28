據報美國政府正在考慮禁止美國供應商在未有特別許可下，向內地領先晶片製造商中芯國際（SMIC）輸出設備，理由是中芯國際與中國軍方關係密切。晨星基金報告指出，如果美國出口禁令執行，台灣代工廠聯華電子（UMC）與先鋒國際半導體（VIS）雙雙有機會受惠於來自中芯國際的訂單轉移。

根據晨星最新發表的報告，分析師相信如果此出口禁令落實執行，將對中芯國際的營運帶來莫大影響，因其絕大部分設備均來自美國或與之有關聯的公司。

晨星股票分析師李旭暘指出，儘管在部分供應鏈中已出現中國製造的設備替代品，然而其規格一般較美國設備落後兩至三代。晨星認為針對中芯國際的禁令僅為中美科技戰的其中一部分，更多中國公司的供應鏈將面臨被切斷的風險。

晨星表示，儘管美國當局未落實禁令前，晨星維持中芯國際的估計公允價值為每股港幣23元，然而，在中國未有即時可用的沉積（Deposition）與檢測設備替代品的情況下，禁令對公司中長期影響或會非常嚴重，其股價有40％的下行風險。目前，沉積與檢測設備供應商均由美國與日本企業主導。

晨星也指出，在潛在禁令落實後兩至三年內，中芯國際與其他中國代工廠的發展及推進將無可避免地受到重挫，半導體設備不大可能在10年內完全本地化。無論出現哪種情況，內地在建立自給自足半導體供應鏈上的決心，都顯示可能會出現更多支持性的政策。不過，此舉亦可能刺激美國增加或不斷延續的不滿情緒。

對於美國禁令一出的影響，晨星認為，台灣代工廠聯華電子（UMC）與先鋒國際半導體（VIS）雙雙會受惠於來自中芯國際的訂單轉移。聯華電子在技術上與中芯國際不相伯仲，兩者在專門產品方面均稍為領先，日後其大有可能會壟斷所有產品線。中微半導體設備（上海）有限公司的設備在國際上具有競爭力，因此亦會長期受惠。另外，若禁令落實執行，晨星預計其他中國國有半導體公司因為與中芯國際及／或華為的業務關係，亦會面臨風險，包括華潤微電子和華虹半導體。前者是一間在上海科創板上市的代工廠，科創板涵蓋工業設備、半導體、電子、互聯網及軟件公司。華潤微電子是著名的國企華潤集團的一員；後者華虹半導體則是在香港上市的另一間代工廠，其技術雖不及中芯國際般先進，但美方針對其提出禁令可彌補任何潛在漏洞。

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