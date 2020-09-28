台中市長盧秀燕感謝國網中心、華碩雲端公司的投入與協助，讓市政服務更符合數位世代的趨勢與期待。（盧金足攝）

台中市長盧秀燕表示，將大數據結合AI、人工智慧等先進科技來解決與民眾生活息息相關的問題。（盧金足攝）

台中市長盧秀燕28日與華碩雲端公司及國家實驗研究院國家高速網路與計算中心簽訂合作備忘錄，盼結合民間資源及技術輔助市政規畫，讓市府服務更符合數位世代趨勢。（盧金足攝）

研考會主委吳皇昇指出，市府布設許多空氣品質、車流車速的感測器，進行環境及交通規畫的研究。（盧金足攝）

台中市長盧秀燕重視的空汙改善，不只嚴密改善，也以科技化找出空汙來源，28日與華碩雲端、國家實驗研究院國家高地網路與計算中心網中心，以「台中市重要路口空氣品與交通車流相關因素之關聯探討」為題進行大數據分析驗證，簽訂合作備忘錄，將大數據結合AI人工智慧等先進科技，解決與民眾生活息息相關的問題。

簽訂儀式由盧秀燕、華碩電腦營運長謝明傑及國網中心共同簽署，展現公私協力的共創精神。

盧秀燕表示，資訊及網路發達的時代，善用數位科技或數據分析已成為顯學，對政府部門來說，應該知道如何運用使政策制訂更貼近民眾的需求，提升服務品質以近期舉辦的購物節為例，今年不只在登錄金額、APP下載創下亮眼成績，市府也吸取過去的經驗提升數據分析的面向，像是消費的熱區、各行業的熱門店家、小資族最愛的消費類型等，明年舉辦可作為精進活動規畫的參考。

她說，以往市府各機關運用大數據分析大多侷限各自領域，這次的驗證打破這樣的方式，由研考會邀集交通局、環保局以跨業務、跨領域的方式，同時與具有豐富經驗與技術的國家高速網路中心及華碩雲端公司合作，將大數據結合AI、人工智慧等先進科技來解決與民眾生活息息相關的問題。

研考會主委吳皇昇指出，市府布設許多空氣品質、車流車速的感測器，進行許多環境及交通規畫的研究，但一直較少嘗試將不同機關權管的資料進行混搭分析，特別與交通局及環保局共同組成工作小組，運用國網中心「台灣AI雲」及「DAS數據大師」資源，以及華碩雲端公司與國網中心會作發展「智慧城市智慧服務生成平台」技術框架，進行資料整合串接及分析概念驗證。

分析結果除提供局處研擬相關措施調整的參考，期待能初步建立跨機關資料分析應用機制，為政策規畫更具有整體性與連結性，更接地氣。

盧秀燕表達感謝及肯定，合作備忘錄的簽訂不僅是在驗證技術的可行性，也彰顯在互信互惠中公私協力的合作精神，感謝國網中心、華碩雲端公司的投入與協助，讓市政服務更符合數位世代的趨勢與期待。

吳皇昇強調，市府長期以來致力於要發展成智慧城市、智慧城市，它不只是後端，怎麼樣能夠更運用，有助於城市治理，有助於了解民眾的觀感，那並且加以精準的施政，與華碩公司跟國家網路實驗室合作，以台中市的交通狀況，空氣汙染兩個計畫集合在一起，透過大數據透過智慧管理方式，了解空汙跟交通、交通與空汙關係，找出解決空汙的辦法。

(中時 )