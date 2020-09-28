酒駕男飆車過彎失控，90度垂直卡分隔島。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

酒駕男飆車過彎失控，90度垂直卡分隔島。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

酒駕男飆車過彎失控，90度垂直卡分隔島。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

酒駕男飆車過彎失控，90度垂直卡分隔島。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

酒駕男飆車過彎失控，90度垂直卡分隔島。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

酒駕男飆車過彎失控，90度垂直卡分隔島。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

張姓男子27日晚間近9點駕車行經龜山區振興路，過彎時疑車速過快，失控撞擊中間安全島，當場翻車90度卡在路中央，還波及南下的轎車，所幸張男僅擦挫傷，生命無礙，但酒測值高達0.97MG／L，警方訊後依公共危險罪嫌送辦。

警方調查，29歲張姓民眾晚間20時28分駕駛自小客車，由龜山往林口方向行駛振興路，行至振興路795巷口彎道時，因車速過快，失控撞擊中間安全島造成翻車，當場四輪翹起、90度垂直卡在分隔島，也波及南下的自小客車，張姓男子身體多處擦傷、左腳骨折，救護車緊急送醫治療。

有目擊網友分享，張男車速度快且沒有開頭燈，快速的「咻」過去超過他時，就覺得很危險，過1、2分鐘再看到時，已撞上分隔島，呼籲不熟悉的路段真的不要開太快，雨天也要減速慢行。

警方到場處理，醫院檢測發現張男酒測值超過法定標準0.25MG／L、高達0.97MG／L，幾乎是泥醉程度，訊後依公共危險罪函送地檢署偵辦，龜山警分局交通分隊長陳政斌呼籲民眾天雨路滑，切勿酒後駕車，保障行車安全。

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(中時 )