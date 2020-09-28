廖國棟立委前助理詐騙 判刑10月定讞 11:452020/09/28 中時 林偉信 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 立委廖國棟資料照片 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 立委廖國棟前助理林雨平，得知郭姓醫生有意角逐衛福部所屬醫院院長，向郭男誆稱她可與擔任廖宜蘭聯絡處執行長的丈夫找廖關說，詐騙活動費300萬元，高院將林女依詐欺罪判刑10月確定。 判決指出，林女2014年8月間，得知郭男有意角逐衛福部旗山、新營、嘉義醫院等醫院院長職位，遂向郭男的蔡姓友人誆稱，她是立委廖國棟的親戚兼助理、丈夫是廖宜蘭聯絡處執行長洪天盛，可透過廖推薦出任院長，但需活動200萬元，並交付洪天盛的「廖國棟國會研究室主任」名片。 (中時 ) #廖國棟 #助理 #林雨平 #詐騙 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 官方草案未出 立委就允本屆審 04:102020/09/28 生活新聞 台商回流貸款 突破2,900億 04:102020/09/28 金融．稅務 王毅下月訪日 可望會晤菅義偉 04:102020/09/28 兩岸要聞 王光祥與林文淵競逐大同董事 28日下午首次聯合召開記者會 09:332020/09/28 財經 報價揚 塑化族群業績靚 04:102020/09/28 證券．權證 陳吉仲花776萬炒飯挨轟 今審農委會紓困預算又神隱 10:422020/09/28 政治 商品期貨趨勢專欄－需求疲弱 原油續下探 04:102020/09/28 證券．權證 市場觀望 期貨逆價差收斂 04:102020/09/28 證券．權證 農委會紓困預算占百億 主委卻缺席審查惹議 10:572020/09/28 財經 正國會促改國土範圍 綠尚無共識 04:102020/09/28 政治要聞 社會熱門新聞 歡度中秋中市警籲：遵守三大執法重點 - 社會 清大博士生前收入曝光 校內師生震驚：不可能找不到工作 - 社會 重機車友暴怒包抄水產行 現場開烤棉花糖 - 社會 恐怖喔！水產行路殺重機遭起底 名下4車交通違規紀錄嚇人 - 社會 女兵考照3次還直接撞壁 陸軍「神檢討2點」全網罵翻 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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