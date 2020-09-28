立委廖國棟前助理林雨平，得知郭姓醫生有意角逐衛福部所屬醫院院長，向郭男誆稱她可與擔任廖宜蘭聯絡處執行長的丈夫找廖關說，詐騙活動費300萬元，高院將林女依詐欺罪判刑10月確定。

判決指出，林女2014年8月間，得知郭男有意角逐衛福部旗山、新營、嘉義醫院等醫院院長職位，遂向郭男的蔡姓友人誆稱，她是立委廖國棟的親戚兼助理、丈夫是廖宜蘭聯絡處執行長洪天盛，可透過廖推薦出任院長，但需活動200萬元，並交付洪天盛的「廖國棟國會研究室主任」名片。

(中時 )