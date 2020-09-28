隨著中鋼(2002)先調漲10月和第四季內銷盤價，中鋼集團中鴻(2014)10月盤價也再度全面調漲內外銷價格，且漲勢擴大。中鋼預計將在國慶連假後開出11月盤價，市場預期鋼價仍有調升的空間，旺季效應有機會延續至明年第一季。

中鴻連續第四個月全面漲價，且內銷產品每噸大漲1000元，高於原先市場預期。中鴻10月盤價開漲，在內銷價格方面，熱軋、冷軋及鍍鋅鋼捲等大宗底材每公噸調漲1000元，其中熱軋主力鋼材漲幅近6%，外銷每公噸調漲25-30美元，漲幅高於外界預期。

歐美地區鋼市量價齊揚，亞洲市場也保持穩中推進的態勢，加上汽車產業需求復甦以及傳統旺季效應帶動，對於第四季的鋼材需求將續添成長動能；業界預期，中鋼11月內銷盤價將續漲，整體第四季鋼價向上，鋼廠獲利可望比第三季加溫。

中鋼將在國慶假日後開出11月內銷單月盤價，依目前情勢觀察，鋼價漲勢持續，第四季旺季需求也可望增溫。

大陸市況方面。目前大陸「金九」的行情並未發生，市場轉為期待「銀十」的行情。

大陸鋼價近期受鐵礦價格下跌一成影響，加上十一長假前的補庫存買盤不強勁，導致鋼鐵流通市場進入整理的現況。後市觀察，一線大廠寶鋼、武鋼、鞍鋼是否仍穩價。

(時報資訊)