今（28）日台灣民意基金會公布最新民調，對於總統蔡英文處理國家大事方式，55.1%的人表示贊同；32.3%不贊同，另有12.5％沒意見、不知道或拒答，其中贊同與不贊同的差距，比起上個月下滑20.9個百分點。基金會董事長游盈隆指出，開放美豬牛讓蔡英文聲望重挫，如砲彈打穿原本有神功護體的防護罩。

對於蔡英文處理國家大事的方式，民調結果顯示，18.4％非常贊同；36.7％還算贊同；20.2％不太贊同；12.1％一點也不贊同；12.5％沒意見、不知道或拒答。

游盈隆分析，上個月贊同蔡英文的比不贊同多43.7個百分點，如今卻只有約23個百分點，顯著下滑20.9個百分點，他直言，這是總統聲望「不尋常的重挫」。

過去一個月，國內外都有大事發生，捷克參議院議長韋特齊、美國國務院次卿克拉奇陸續訪台，游盈隆指出，這是台灣外交上的重大突破，對蔡英文總統聲望的提升有幫助，至於重挫的原因，恐與開放美豬牛進口，後續政策溝通和社會說服不良及不足有關，「有如一顆砲彈打穿了她原本有神功護體的防護罩」。

此外，對於政府開放美豬進口，有6.3％非常贊成；25.2％還算贊成；25.7％不太贊成；33.8％一點也不贊成；9％沒意見、不知道、拒答。在政府維護國人食品安全能力方面，則有半數的人沒有信心。

(中時新聞網)