台南市為方便返鄉民眾團圓歡聚，10月1日中秋節當天路邊停車將暫停收費。鑑於台南市的路邊收費停車格智慧化比例已達62.5％，市長黃偉哲也呼籲民眾多利用台南好停APP中「即時停車地圖」資訊，節省尋找停車位的時間。

市府交通局長王銘德表示，中秋節當天台南市路邊停車格位暫停收費，台南市停車管理處（南門路繳費服務處）也暫停服務，安平保管場亦不開放領車，請洽公民眾注意。

王銘德還說，「台南好停APP」停車優惠，民眾只要加入APP會員，即可使用線上支付繳納台南市的路邊停車場停車費，直到年底還享有「首筆停車費免費，第2筆開始每筆折扣2元」的超省優惠。

交通局停車管理處長黃俊傑表示，路邊停車路段雖暫停收費，但委託民營的南瀛綠都心公園地下停車場、東光路地下停車場、榮譽街停車場、大學路（社E2）、（社E1）停車場、海安路地下停車場等32處，因屬出入口管制的路外停車場，為滿足停車需求，提升停車周轉率，仍採24小時收費營運。

交通局強調，如果有不肖人士假借管理單位名義在非屬前述出入口管制的公有路外停車場向民眾收取停車費，將涉及竊占、詐欺等罪嫌，交通局將聯合警察機關加強查緝。另外，中秋假期警方仍然受理民眾檢舉違停案件，拖吊車也會配合警方執行拖吊移置作業，希望民眾不要貪圖一時方便，因違規停車被開罰。

(中時 )