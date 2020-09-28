台北市長柯文哲（中）擔任正獻官，典禮結束後與內政部長徐國勇（左）、北市民政局長藍世聰（右）交談。（黃世麒攝）

台北市長柯文哲、內政部長徐國勇28日於北市孔廟，參加109年北市紀念大成至聖先師孔子誕辰2570周年釋奠典禮，2人同台互動冷清，僅有少許交談，且過程中下雨，禮生、樂生及佾生遭雨淋濕，現場工作人員趕緊發雨衣，完成儀式。

柯文哲表示，孔子是中華文化最具代表性的象徵，經典名言「有教無類」更是深烙在每個人的心中，28日也是教師節，要向全天下的老師說聲辛苦了，也謝謝今天出席孔子誕辰釋奠典禮的大家，共同守護這2000多年來的儒家思想與文化，保存文化資產與精神。

柯說，北市孔廟作為祭孔的示範地點已經50年了，具有文化傳承與延續仁厚風俗的效果，今年更有舉辦祭孔禮樂50周年的回顧展，讓國內外貴賓、遊客都能體驗孔子思想的魅力。

柯提到，自己的父親是小學老師，所以對老師有特別的感情；過去2年，英國經濟學人雜誌在評比城市時，在教育這個項目，北市都是拿到滿分，北市也連續2年，拿到亞太區智慧城市教育類大獎，教育方面在各個城市的評比，北市都是拿到第1名，感謝所有老師的辛苦付出，以及家長的配合。

最後，柯感謝分獻官、陪祭官、禮生及全體工作人員的辛苦。今年觀禮證索取踴躍，完成2小時的典禮後，柯也親手分送智慧糕與民政局特別製作的「學而時習之」小書包，給事前拿到觀禮證的民眾，分享典禮的祝福。

台北市長柯文哲（中）擔任正獻官。（黃世麒攝）

台北市長柯文哲（第二排中）擔任正獻官，典禮結束後與內政部長徐國勇（第二排左二）、北市民政局長藍世聰（第二排右二）等人合影，扳著一張嚴肅臉的柯文哲與眾人的笑顏呈現明顯對比。（黃世麒攝）

受新冠肺炎疫情影響，禮生紛紛戴上口罩出席典禮。（黃世麒攝）

已傳承至90代的大龍國小佾舞隊擔綱六佾舞獻禮。（黃世麒攝）

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