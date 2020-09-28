交通部觀光局祭出39億元「安心旅遊」補助國旅，時間自7月至10月止，不分平假日，確實在暑假催生出人潮，前陣子不時傳出經費不夠，是否能如期補助到10月底？交通部長林佳龍說，最後階段，今明會跟政院報告，最終由政院決定。

立委李昆澤質詢指出，交通部內部預算盤整，補助可到9月底，截至9月21日之前，相關申請國內旅遊補助的金額已經高達58億元，下個月還有20億的缺口。

李昆澤提醒，不只10月補助，更重要是推出國內旅遊升級轉型，而非一直補助。

交通部長林佳龍說，行政院先前指示先辦到9月底，行政院今明2天會彙整所有資訊，交通部也會再跟政院做最詳細報告，最終決定由政院宣布。

林佳龍補充，行政院曾宣布國旅補助到10月底，但其實有預算限制，以觀光局公告為主，目前到9月已超過1000人次使用，預計到10月底會有1700萬人次以上使用；交通部努力爭取，能調整的部分就自己來調整，但交通部之外的則需要行政院支持，有部分涉及到紓困3.0部分，程序上尊重政院。

立委陳歐珀、林俊憲、李昆澤、劉櫂豪、洪孟楷等人在交委會也提出臨時提案，要求交通部依原核定公布之計畫執行期程，執行至10月底，不足經費建請交通部爭取行政院調度籌措經費支應，以免造成觀光產業業者與民眾對政府政策的一貫性失去信心。

(中時 )